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Зранку уроки, по обіді – бронежилети: на Рівненщині вчителі шиють плитоноски на фронт

Зранку уроки, по обіді – бронежилети: на Рівненщині вчителі шиють плитоноски на фронт
У селищі Квасилів на Рівненщині волонтери шиють плитоноски під бронепластини. Роботу організували професійні швачки з перших днів від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. До пошиття залучили вчителів. Готові вироби передають до підрозділів тероборони та ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне.

Цех облаштували у Квасилівській школі-ліцеї. До роботи приступають після того, як проведуть уроки на "дистанційці".

Професійна кравчиня Ольга Осейчук розповідає: на початку війни її запросили до школи, щоб вона організувала роботу.

"Відшивати жилети-плитоноски почали з березня, як поступила пропозиція. Це йде жива черга по потребі наших хлопців, по запитах віддаються. В нашому селищі також є люди, які йдуть напряму до нас та просять для родичів чи знайомих", – розповідає кравчиня.

Волонтерка Оксана Тирак каже, що шиють за кресленнями, які надали військові. Кожна працівниця відповідає за певний етап роботи.

"Хлопцям, які в нас навчалися, нашим учням не вистачає бронежилетів, треба терміново допомогти. Ми вже пошили більше сотні бронежилетів. Багато хто ними вже користується на війні. Надіємось, що наші бронежилети й Бог захистить їх від куль, і хлопці прийдуть живими і неушкодженими додому", – додає волонтерка.

Пошиті плитоноски мають універсальний розмір, тому підходять усім. Волонтерка Анжела Островік розповідає: для неї ця справа є особистою, оскільки її син воює проти російських загарбників.
Зранку уроки, по обіді – бронежилети: на Рівненщині вчителі шиють плитоноски на фронт

"Наша дитина підписала контракт, пішов в Збройні сили. Каже, що офіцер не може вдома спати на ліжку. Велика була проблема в матеріалі, але наші добрі люди приносили все – шалаші, які на весілля колись були, туристичні намети, одним словом – брезент, який був у Квасилові. Далі ми почали замовляти. З Хмельницького рулон брезенту замовляється за 10 000 гривень", – розповідає Анжела Островік.

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Теги: Росія, Україна, війна
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