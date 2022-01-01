Російські війська обстріляли місто на Дніпропетровщині
Сьогодні, 02:05
Увечері 20 квітня російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області.
Про обстріли повідомив Дмитро Невеселий.
"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Тому відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу", - йдеться в повідомленні.
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Про обстріли повідомив Дмитро Невеселий.
"Люди не постраждали. Слава Богу! Після обстрілів є руйнування комунікацій. Тому відсутнє електропостачання та водопостачання. Вранці приступимо до роботи по відновленню. Зберігайте спокій. Будьте поруч з безпечними місцями, щоб при необхідності перейти відразу", - йдеться в повідомленні.
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