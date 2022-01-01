У Миколаєві один із вибухів прогримів в центрі міста





Про це передає



"Обстріли почалися о 20:40 і протягом пів години миколаївці повідомили про 5 потіжних вибухів. Основний удар прийшовся на центр міста. Було дуже гучно та багато повідомлень. Обстріл, який відбувся у центрі міста, був зафіксований на камери відеоспостереження", - повідомила журналістка.



Інформація про руйнування та жертви цього обстрілу поки не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ефірі національного телерадіомарафону "Єдині Новини" журналістка Суспільного з Миколаєва розповіла про обстріли міста.Про це передає УНН "Обстріли почалися о 20:40 і протягом пів години миколаївці повідомили про 5 потіжних вибухів. Основний удар прийшовся на центр міста. Було дуже гучно та багато повідомлень. Обстріл, який відбувся у центрі міста, був зафіксований на камери відеоспостереження", - повідомила журналістка.Інформація про руйнування та жертви цього обстрілу поки не відомо.

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