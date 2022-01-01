У Миколаєві один із вибухів прогримів в центрі міста
Сьогодні, 01:08
В ефірі національного телерадіомарафону "Єдині Новини" журналістка Суспільного з Миколаєва розповіла про обстріли міста.
Про це передає УНН.
"Обстріли почалися о 20:40 і протягом пів години миколаївці повідомили про 5 потіжних вибухів. Основний удар прийшовся на центр міста. Було дуже гучно та багато повідомлень. Обстріл, який відбувся у центрі міста, був зафіксований на камери відеоспостереження", - повідомила журналістка.
Інформація про руйнування та жертви цього обстрілу поки не відомо.
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Про це передає УНН.
"Обстріли почалися о 20:40 і протягом пів години миколаївці повідомили про 5 потіжних вибухів. Основний удар прийшовся на центр міста. Було дуже гучно та багато повідомлень. Обстріл, який відбувся у центрі міста, був зафіксований на камери відеоспостереження", - повідомила журналістка.
Інформація про руйнування та жертви цього обстрілу поки не відомо.
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