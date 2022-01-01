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Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя, щоб обговорити з РФ евакуацію українських військових, — «Азов»

Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя, щоб обговорити з РФ евакуацію українських військових, — «Азов»
Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар каже, що захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Для перемовин щодо цього у Маріуполь готові приїхати представники переговорної групи України.

Про це він сказав у відеозверненні 20 квітня, пише Громадське.

Військовий заявив, що захисники міста спілкувалися з вищим політичним керівництвом, а саме з Давидом Арахамією та Михайлом Подоляком. Ті запевнили, каже Паламар, що готові приїхати до Маріуполя на перемовини з Мединським і Слуцьким (перемовники з російської сторони) щодо евакуації військового гарнізону, який залишився у місті.

«Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, евакуювати поранених і забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, не підконтрольній рф», — зазначив Паламар.

Радник голова Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що українські перемовники готові поїхати в Маріуполь.

«Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів», — написав Подоляк.

Інформацію підвередив і Арахамія.

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Теги: Росія, Україна, війна
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