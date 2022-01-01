Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя, щоб обговорити з РФ евакуацію українських військових, — «Азов»

Святослав Паламар каже, що захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Для перемовин щодо цього у Маріуполь готові приїхати представники переговорної групи України.



Про це він сказав у відеозверненні 20 квітня, пише



Військовий заявив, що захисники міста спілкувалися з вищим політичним керівництвом, а саме з Давидом Арахамією та Михайлом Подоляком. Ті запевнили, каже Паламар, що готові приїхати до Маріуполя на перемовини з Мединським і Слуцьким (перемовники з російської сторони) щодо евакуації військового гарнізону, який залишився у місті.



«Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, евакуювати поранених і забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, не підконтрольній рф», — зазначив Паламар.



Радник голова Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що українські перемовники готові поїхати в Маріуполь.



«Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів», — написав Подоляк.



Інформацію підвередив і Арахамія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник командира полку «Азов»каже, що захисники Маріуполя готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Для перемовин щодо цього у Маріуполь готові приїхати представники переговорної групи України.Про це він сказав у відеозверненні 20 квітня, пише Громадське Військовий заявив, що захисники міста спілкувалися з вищим політичним керівництвом, а саме зта. Ті запевнили, каже Паламар, що готові приїхати до Маріуполя на перемовини з Мединським і Слуцьким (перемовники з російської сторони) щодо евакуації військового гарнізону, який залишився у місті.«Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі своєю стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, евакуювати поранених і забрати тіла загиблих та поховати їх з почестями на території, не підконтрольній рф», — зазначив Паламар.Радник голова Офісу президентапідтвердив, що українські перемовники готові поїхати в Маріуполь.«Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів», — написав Подоляк.Інформацію підвередив і Арахамія.

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