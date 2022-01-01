Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку





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Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.



«А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.



Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному зі звільнених селищ на Київщині ЗСУ отримало подарунок від місцевого жителя.Про це повідомляє Главком Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.«А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.

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