Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку
Сьогодні, 00:58
В одному зі звільнених селищ на Київщині ЗСУ отримало подарунок від місцевого жителя.
Про це повідомляє Главком.
Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.
«А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.
Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.
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Про це повідомляє Главком.
Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.
«А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.
Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.
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