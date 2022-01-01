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Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку

Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку
В одному зі звільнених селищ на Київщині ЗСУ отримало подарунок від місцевого жителя.

Про це повідомляє Главком.

Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі.

«А що мені лишалося робити. Сів в «Урал», та й поїхав», − скромно розповів про свою пригоду чоловік.

Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.


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Теги: Росія, Україна, війна
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