21 квітня на Волині: гортаючи календар
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День народження 21 квітня у директора Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька Ігоря Жмурка (на фото).
Також сьогодні святкують день народження ексголова Волинської обласної ради Володимир Войтович, колишній депутат Луцької міської ради Артур Василевський.
Вітаємо їх зі святом, а також іменинників – тих, хто носить імена Ніфонт, Родіон, Сусанна, – з днем ангела.
Зичимо здоров’я, натхнення у роботі та любові від рідних і близьких.
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Також сьогодні святкують день народження ексголова Волинської обласної ради Володимир Войтович, колишній депутат Луцької міської ради Артур Василевський.
Вітаємо їх зі святом, а також іменинників – тих, хто носить імена Ніфонт, Родіон, Сусанна, – з днем ангела.
Зичимо здоров’я, натхнення у роботі та любові від рідних і близьких.
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