На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів

На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів. Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - повідомляють на сторінці Операції об'єднанних сил.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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Теги: ООС, Донбас, війна, Україна, росія
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