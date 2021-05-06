На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів
Сьогодні, 23:13
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів. Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - повідомляють на сторінці Операції об'єднанних сил.
Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
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Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - повідомляють на сторінці Операції об'єднанних сил.
Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
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