На Донбасі українські воїни знищили 14 одиниць техніки та склад боєприпасів





Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - повідомляють на сторінці Операції об'єднанних сил.



Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.



Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів. Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога.Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - повідомляють на сторінці Операції об'єднанних сил.Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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