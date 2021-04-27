Епіфаній розповів, як віряни можуть освятити паску цьогоріч





Про це очільник ПЦУ розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише



«Ми вже благословили, що в певних регіонах (а це особливо стосується Сходу, Півдня) проводити богослужіння необов'язково вночі. Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Вірні повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», – сказав митрополит Епіфаній у ефірі загальнонаціонального телемарафону.



Предстоятель ПЦУ також зазначив, що здивований поведінкою росіян, які, називаючи себе християнами, «чинять у такі священні дні звірства».



Президент Росії Володимир Путін (зліва) розмовляє з патріархом Російської православної церкви Кирилом, Москва, 2020 рік

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«Ми бачимо, що ворог добре розуміє духовну складову боротьби, тому він намагається позбавити нас цієї великодньої радості, бо свято Воскресіння повинно надихати нас на подальшу боротьбу», – сказав митрополит Епіфаній.



18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про те, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень.



«Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ», – йшлося у повідомленні ЦПД.



У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».



«Обласна військова адміністрація діє виключно в законодавчому полі в інтересах своїх жителів та української держави», – йдеться в коментарі Павлюка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, як освятити паску на Великдень під час війни.Про це очільник ПЦУ розповів у ефірі загальнонаціонального телемарафону, - пише Радіо Свобода. «Ми вже благословили, що в певних регіонах (а це особливо стосується Сходу, Півдня) проводити богослужіння необов'язково вночі. Богослужіння можуть проводитися і в неділю вранці. Вірні повинні не скупчуватися у великих кількостях при освяченні пасок. А також, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення», – сказав митрополит Епіфаній у ефірі загальнонаціонального телемарафону.Предстоятель ПЦУ також зазначив, що здивований поведінкою росіян, які, називаючи себе християнами, «чинять у такі священні дні звірства».Президент Росії Володимир Путін (зліва) розмовляє з патріархом Російської православної церкви Кирилом, Москва, 2020 рікДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:«Якщо злочинці носять рясу»: чи розвалиться Московський патріархат?«Ми бачимо, що ворог добре розуміє духовну складову боротьби, тому він намагається позбавити нас цієї великодньої радості, бо свято Воскресіння повинно надихати нас на подальшу боротьбу», – сказав митрополит Епіфаній.18 квітня Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про те, що Росія може вдатися до провокацій на Великдень.«Кілька пропагандистських ЗМІ поширили публікацію щодо того, що «з націоналістів сформовано понад 70 мобільних груп на автомобілях, що обстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч, щоб потім звинуватити у цьому військових РФ», – йшлося у повідомленні ЦПД.У Національній гвардії України рекомендують українцям не відвідувати культові споруди на Великодні свята, оскільки в умовах військової агресії РФ проти України «неможливо гарантувати безпеку в місцях масового скупчення людей».«Обласна військова адміністрація діє виключно в законодавчому полі в інтересах своїх жителів та української держави», – йдеться в коментарі Павлюка

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