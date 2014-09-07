Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося, – Верещук

Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося, – Верещук
Віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що гуманітарний коридор з Маріуполя у середу не спрацював так, як планувалося.

Про це Верещук написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких", - йдеться в дописі.

Віцепрем’єрка також додала, що вранці 21 квітня поновлять зусилля на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 20 квітня відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя.







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Теги: Верещук, гумкоридор, Маріуполь, війна, РФ
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