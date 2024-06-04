На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів
Сьогодні, 20:51
На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів. Усе обладнання вже передали на потреби Збройних Сил України.
Про це повідомляє Служба безпеки України у Телеграмі.
Зауважують, що наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.
"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", - заначили в спецслужбі.
Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:
▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.
Крім того, в окремих приміщеннях виявили 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».
СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.
Також Служба безпеки України встановила причетних до злочину та вживає заходів щодо їх затримання.
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Про це повідомляє Служба безпеки України у Телеграмі.
Зауважують, що наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.
"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", - заначили в спецслужбі.
Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:
▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.
Крім того, в окремих приміщеннях виявили 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».
СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.
Також Служба безпеки України встановила причетних до злочину та вживає заходів щодо їх затримання.
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