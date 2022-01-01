У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»





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Зазначають, у Маріуполі є не лише "призначений" окупантами мер державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко, а й його заступниця — Вікторія Калачова.



Вона повідомила російську пресу, що в Маріуполі 9-го травня планують святкувати "День Перемоги". У місті, де вже не залишилося жодного не пошкодженого російськими снарядами будинку, колаборанти планують ходу "Безсмертного полку".



Державна зрадниця Вікторія Калачова — член забороненої проросійської партії ОПЗЖ, яка у минулому була керівницею модельної агенції «Нефертіті Моделс».



"Безумовно, відбудеться... Маріупольці дуже чекають на цей захід", - заявила Качалова.



І додала: «Безсмертний полк» – найголовніший і найпатріотичніший захід, який має відбутися цього року на 9 травня.

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