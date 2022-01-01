У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»

У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»
У, розгромленому росіянами, Маріуполі маріонеткова адміністрація планує святкувати 9 травня.

Про це пише ТСН.

Зазначають, у Маріуполі є не лише "призначений" окупантами мер державний зрадник із забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Костянтин Іващенко, а й його заступниця — Вікторія Калачова.

Вона повідомила російську пресу, що в Маріуполі 9-го травня планують святкувати "День Перемоги". У місті, де вже не залишилося жодного не пошкодженого російськими снарядами будинку, колаборанти планують ходу "Безсмертного полку".

Державна зрадниця Вікторія Калачова — член забороненої проросійської партії ОПЗЖ, яка у минулому була керівницею модельної агенції «Нефертіті Моделс».

"Безумовно, відбудеться... Маріупольці дуже чекають на цей захід", - заявила Качалова.

І додала: «Безсмертний полк» – найголовніший і найпатріотичніший захід, який має відбутися цього року на 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, 9 травня, Вікторія Качалова, ОПЗЖ, «Безсмертний полк»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
мін наложити їм. нехай парадують
Відповісти
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів
Сьогодні, 20:51
У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»
Сьогодні, 20:25
Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території
Сьогодні, 19:54
Яка ситуація щодо російського вторгнення на різних напрямках на вечір 20 квітня
Сьогодні, 19:18
Викрили афериста, який ошукав волинських військових під час купівлі авто для ЗСУ
Сьогодні, 18:54
Схожі новини
Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території
Сьогодні, 19:54
На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Сьогодні, 11:55
Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя
Сьогодні, 09:20
Морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВІДЕО Морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів
Сьогодні, 20:51
 0
У Маріуполі окупанти хочуть святкувати 9 травня, планують ходу «Безсмертного полку»
Сьогодні, 20:25
 0
Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території
Сьогодні, 19:54
 0
Яка ситуація щодо російського вторгнення на різних напрямках на вечір 20 квітня
Сьогодні, 19:18
 0
Викрили афериста, який ошукав волинських військових під час купівлі авто для ЗСУ
Сьогодні, 18:54
 0
Медіа
відео
1/8