Яка ситуація щодо російського вторгнення на різних напрямках на вечір 20 квітня

Триває п’ятдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Про ситуацію станом на 18 годину 20 квітня повідомили у Генштабі ЗСУ.Інформують, що ворог намагається продовжувати наступ уз метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації.Наворог активних дій не проводив. Зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави з використанням аеродромної мережі та повітряного простору Республіки Білорусь.Наознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.Наокупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.Противник здійснив перегрупування військ на. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість відзначають дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації.Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції “Куп’янськ-Сортувальний” зафіксували розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.Напротивник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.Батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав.Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”.Наза підтримки вогню артилерії противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.Наартилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.Ознак підготовки збройних формувань так званої “придністровсько-молдавської республіки” до участі у збройній агресії проти України не виявили. Водночас не виключають залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави.