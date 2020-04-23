Викрили афериста, який ошукав волинських військових під час купівлі авто для ЗСУ

Нажитися у час війни та продати неіснуючу автівку військовослужбовцям намагався 48-річний спритник. Він майже виконав свій злочинний намір, проте зловмисника таки викрили. Відтепер йому загрожує кримінальна відповідальність.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що у п’ятницю, 15 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 33-річного мешканця Луцького району, який розповів, що під час купівлі автівки для Збройних Сил України його ошукали. Необхідний транспортний засіб за приємною ціною потерпілий з колегами обрав на одній із інтернет-платформ, відразу ж зв’язався із продавцем, який запевнив, що все прозоро і чесно, проте наперед необхідно оплатити за оформлення документів – це понад 700 доларів США.Заявник скинув необхідну суму на вказану картку, проте за декілька годин отримав ще один дзвінок від псевдопродавця. Той розповів, що автівку затримали на кордоні, і необхідно сплатити штраф, та попросив оплатити всю вартість. Як зазначив військовий, оскільки в пріоритеті був автомобіль, вони надіслали решту коштів, згодом же контактна особа зникла. Загальна сума збитків склала майже 100 000 гривень.Співробітникам управління карного розшуку встановити та розшукати зловмисника вдалося менше ніж за три доби. «До пошуків задіяли усі необхідні сили та засоби. Завдяки наданій потерпілими інформації оперативно вдалося встановити особу зловмисника, його місце проживання. Також зібрали усі докази, що підтверджують причетність до шахрайства, й затримали афериста для з’ясування усіх деталей. Нині кримінальне провадження за ст. 190 КК України розслідують слідчі Луцького районного управління», - розповів начальник УКРВін також зазначив, що спритник повернув усі викрадені кошти потерпілим, і невдовзі таки придбають необхідний автомобіль.Військовослужбовець відзначив оперативність дій поліції: «Спрацювали поліцейські дуже оперативно, я не сподівався на такий результат, думав, що це затягнеться на місяці. Хлопці молодці».Поліція вкотре звертається до волинян та наголошує: оплачуйте товари, лише коли отримуєте їх «на руки». Це убезпечить вас від «зустрічі» з аферистами. Якщо ж ви все-таки постраждали від шахрайства, одразу ж телефонуйте на лінію 102.