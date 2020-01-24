Завтра Луцьк проводжатиме в останню дорогу воїна Сергія Пянтковського

Сергія Пянтковського.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.



47-річний Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.



Був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня.



Похоронять Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 21 квітня, об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають загиблого на війні солдатаПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.47-річнийпід час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.Був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня.Похоронять Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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