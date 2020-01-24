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Завтра Луцьк проводжатиме в останню дорогу воїна Сергія Пянтковського

Завтра Луцьк проводжатиме в останню дорогу воїна Сергія Пянтковського
У четвер, 21 квітня, об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають загиблого на війні солдата Сергія Пянтковського.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

47-річний Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.

Був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня.

Похоронять Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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Теги: Сергій Пянтковський, похорон, прощання, війна
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