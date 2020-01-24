Завтра Луцьк проводжатиме в останню дорогу воїна Сергія Пянтковського
Сьогодні, 18:35
У четвер, 21 квітня, об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці відспівають загиблого на війні солдата Сергія Пянтковського.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
47-річний Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.
Був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня.
Похоронять Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
47-річний Сергій Пянтковський загинув 13 квітня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.
Був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня.
Похоронять Героя на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра Луцьк проводжатиме в останню дорогу воїна Сергія Пянтковського
Сьогодні, 18:35
Житель Луцька увосьме втрапив за ґрати
Сьогодні, 18:24
Медіа