На Донеччинні в бою з окупантами загинув 22-річний волинянин

Сидорчука Віталія Юрійовича, 1999 року народження, із селища Дубище.



Про це повідомили у



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



«19 квітня вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, під час артилерійського обстрілу в с. Солодке Мар'їнського району Донецької області Віталій Сидорчук отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.



«Висловлюємо щирі слова підтримки у цей складний час родині та рідним Віталія. Дякуємо за патріота, за сина. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи», – висловлює співчуття рідним і близьким міський голова Вячеслав Поліщук.



Дату, час та місце зустрічі Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час артилерійського обстрілу обірвалося життя старшого лейтенанта, командира гранатометного взводу роти вогневої підтримки, 1999 року народження, із селища Дубище.Про це повідомили у Рожищенській міській раді Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.«19 квітня вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, під час артилерійського обстрілу в с. Солодке Мар'їнського району Донецької області Віталій Сидорчук отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.«Висловлюємо щирі слова підтримки у цей складний час родині та рідним Віталія. Дякуємо за патріота, за сина. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи», – висловлює співчуття рідним і близьким міський головаДату, час та місце зустрічі Героя повідомлять згодом.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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