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На Донеччинні в бою з окупантами загинув 22-річний волинянин

На Донеччинні в бою з окупантами загинув 22-річний волинянин
Під час артилерійського обстрілу обірвалося життя старшого лейтенанта, командира гранатометного взводу роти вогневої підтримки Сидорчука Віталія Юрійовича, 1999 року народження, із селища Дубище.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

«19 квітня вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність, під час артилерійського обстрілу в с. Солодке Мар'їнського району Донецької області Віталій Сидорчук отримав поранення несумісне з життям», – йдеться у повідомленні.

«Висловлюємо щирі слова підтримки у цей складний час родині та рідним Віталія. Дякуємо за патріота, за сина. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи», – висловлює співчуття рідним і близьким міський голова Вячеслав Поліщук.

Дату, час та місце зустрічі Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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