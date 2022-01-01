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Росія перекинула до 20 тисяч найманців для боїв на Донбасі, – The Guardian

Росія перекинула до 20 тисяч найманців для боїв на Донбасі, – The Guardian
Росія перекинула до 20 тисяч найманців із Сирії, Лівії та інших країн для участі у наступі на Донбасі.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на європейського чиновника, пише УНІАН.

За словами чиновника, кількість найманців на сході України коливається від 10 до 20 тисяч, і важко розмежувати цю цифру між сирійцями, лівійцями та бойовиками, завербованими ПВК "Вагнер".

"Що я можу вам сказати, то це те, що ми дійсно бачили деякі переміщення з цих районів, Сирії та Лівії, до східного регіону Донбасу, і ці хлопці здебільшого використовуються як гарматне м'ясо проти українського опору. Це піхота. Вони не мають важкої техніки чи транспортних засобів", – сказав чиновник.

Колишнім сирійським солдатам за участь у бойових діях в Україні пропонували від 600 до 3 тисяч доларів залежно від звання та досвіду. ПВК "Вагнера" перекинула в Україну більшу частину своїх бойовиків, які воювали у Лівії.

Найманців кидають, щоб прискорити спроби Росії захопити якомога більшу частину східної України. Це західні оборонні чиновники описують як поспіх здобути якусь перемогу, про яку Володимир Путін може оголосити на військовому параді в Москві 9 травня.

Раніше ЗМІ із посилання на джерело повідомляли, що Росія реорганізувала командування війною в Україні, бо програє і намагається врятувати ситуацію новим командувачем з досвідом роботи в Сирії.

Також РФ переносить ротацію своїх підрозділів у Сирії. За даними українського Генштабу, причина у веденні бойових дій на території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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