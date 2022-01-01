На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль

Смаль Ігор Васильович.



Про це Ігор Чайка.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Сьогодні в жалобі - село Скулин. 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув вірний син нашої землі - Смаль Ігор Васильович, 1989 року народження. Сьогодні, 20 квітня, о 17-й годині проводимо Героя з Ковеля до рідного Скулина. Маршрут: від вулиці Івасюка по вулиці Незалежності - мимо міської ради - по вулиці Театральній і далі - у напрямку села Скулин. Вічна пам‘ять і співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув волинянинПро це повідомив міський голова КовеляІнформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Сьогодні в жалобі - село Скулин. 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув вірний син нашої землі - Смаль Ігор Васильович, 1989 року народження. Сьогодні, 20 квітня, о 17-й годині проводимо Героя з Ковеля до рідного Скулина. Маршрут: від вулиці Івасюка по вулиці Незалежності - мимо міської ради - по вулиці Театральній і далі - у напрямку села Скулин. Вічна пам‘ять і співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію