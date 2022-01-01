На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
Сьогодні, 15:59
13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув волинянин Смаль Ігор Васильович.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сьогодні в жалобі - село Скулин. 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув вірний син нашої землі - Смаль Ігор Васильович, 1989 року народження. Сьогодні, 20 квітня, о 17-й годині проводимо Героя з Ковеля до рідного Скулина. Маршрут: від вулиці Івасюка по вулиці Незалежності - мимо міської ради - по вулиці Театральній і далі - у напрямку села Скулин. Вічна пам‘ять і співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Сьогодні в жалобі - село Скулин. 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув вірний син нашої землі - Смаль Ігор Васильович, 1989 року народження. Сьогодні, 20 квітня, о 17-й годині проводимо Героя з Ковеля до рідного Скулина. Маршрут: від вулиці Івасюка по вулиці Незалежності - мимо міської ради - по вулиці Театральній і далі - у напрямку села Скулин. Вічна пам‘ять і співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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