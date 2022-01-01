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На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль

На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув волинянин Смаль Ігор Васильович.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні в жалобі - село Скулин. 13 квітня 2022 року біля населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області загинув вірний син нашої землі - Смаль Ігор Васильович, 1989 року народження. Сьогодні, 20 квітня, о 17-й годині проводимо Героя з Ковеля до рідного Скулина. Маршрут: від вулиці Івасюка по вулиці Незалежності - мимо міської ради - по вулиці Театральній і далі - у напрямку села Скулин. Вічна пам‘ять і співчуття рідним", - йдеться в повідомленні.
На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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