Українські прикордонники вийшли на держкордон у трьох областях





Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише



"В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.



Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.



Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 кілометрів.



Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.



Речник ДПСУ пояснює: через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські прикордонники вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій.Про це повідомив речник ДПСУ, пише Українська правда "В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 кілометрів.Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.Речник ДПСУ пояснює: через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію