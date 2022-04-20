Українські прикордонники вийшли на держкордон у трьох областях
Сьогодні, 16:41
Українські прикордонники вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Українська правда.
"В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.
Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.
Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 кілометрів.
Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.
Речник ДПСУ пояснює: через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.
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Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Українська правда.
"В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.
Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.
Демченко наголосив, що в межах цих трьох областей протяжність кордону становить майже 1200 кілометрів.
Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.
Речник ДПСУ пояснює: через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.
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