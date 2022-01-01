Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА





Про це Сергій Гайдай.



"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?», - йдеться в повідомленні.



Віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет, зазначає Сергій Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луганській області російсько-окупаційні війська зруйнували майже всі храми й можуть влаштувати терор на Великдень 24 квітня.Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?», - йдеться в повідомленні.Віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет, зазначає Сергій Гайдай.

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