Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА
Сьогодні, 15:53
У Луганській області російсько-окупаційні війська зруйнували майже всі храми й можуть влаштувати терор на Великдень 24 квітня.
Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?», - йдеться в повідомленні.
Віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет, зазначає Сергій Гайдай.
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Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?», - йдеться в повідомленні.
Віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет, зазначає Сергій Гайдай.
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