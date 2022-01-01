 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА

Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА
У Луганській області російсько-окупаційні війська зруйнували майже всі храми й можуть влаштувати терор на Великдень 24 квітня.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?», - йдеться в повідомленні.

Віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет, зазначає Сергій Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
Сьогодні, 15:59
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
Сьогодні, 15:11
Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей
Сьогодні, 14:46
«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли
Сьогодні, 14:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
Сьогодні, 15:59
Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА
Сьогодні, 15:53
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
Сьогодні, 15:11
Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей
Сьогодні, 14:46
«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
Сьогодні, 15:59
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій 240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
Сьогодні, 15:11
Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей
Сьогодні, 14:46
«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли «Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли
Сьогодні, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Миколаївщині загинув військовий з Волині Ігор Смаль
Сьогодні, 15:59
 0
Окупанти можуть влаштувати терор на Великдень, — очільник Луганської ОВА
Сьогодні, 15:53
 0
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
Сьогодні, 15:11
 0
Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей
Сьогодні, 14:46
 0
«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8