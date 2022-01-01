Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей
Сьогодні, 14:46
Багато окупантів прийшли в Україну з війною попри те, що мають родичів у нашій державі.
Про це повідомляють в Управлінні СБ України у Волинській області.
Матір одного з російських солдатів проживає на Волині. У 2017-му році її син закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії РФ. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.
Контррозвідники зафіксували, що він воює зараз на Херсонському напрямку у складі збройних сил РФ.
Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей.
Також згорьована жінка звернулась з закликом до українських матерів, в яких сини воюють на боці зла: “Кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя”.
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Про це повідомляють в Управлінні СБ України у Волинській області.
Матір одного з російських солдатів проживає на Волині. У 2017-му році її син закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії РФ. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.
Контррозвідники зафіксували, що він воює зараз на Херсонському напрямку у складі збройних сил РФ.
Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей.
Також згорьована жінка звернулась з закликом до українських матерів, в яких сини воюють на боці зла: “Кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя”.
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