Матір з Волині звернулась до свого сина – військовослужбовця РФ: просить скласти зброю та не воювати проти мирних людей





Про це повідомляють в



Матір одного з російських солдатів проживає на Волині. У 2017-му році її син закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії РФ. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.



Контррозвідники зафіксували, що він воює зараз на Херсонському напрямку у складі збройних сил РФ.



Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей.



Також згорьована жінка звернулась з закликом до українських матерів, в яких сини воюють на боці зла: “Кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Багато окупантів прийшли в Україну з війною попри те, що мають родичів у нашій державі.Про це повідомляють в Управлінні СБ України у Волинській області Матір одного з російських солдатів проживає на Волині. У 2017-му році її син закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії РФ. Востаннє син виходив на зв’язок з мамою в березні, однак не зізнався їй у тому, що воює проти рідної країни.Контррозвідники зафіксували, що він воює зараз на Херсонському напрямку у складі збройних сил РФ.Материнському серцю складно повірити, що син прийшов на рідну землю вбивати українців. Тому вона просить сина скласти зброю та не воювати проти мирних і безневинних людей.Також згорьована жінка звернулась з закликом до українських матерів, в яких сини воюють на боці зла: “Кличте своїх синів додому, можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя”.

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