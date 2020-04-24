«Філіп Морріс» тимчасово ввозитиме в Україну продукцію в упаковці країн ЄС

«Філіп Морріс» тимчасово ввозитиме в Україну продукцію в упаковці країн ЄС
У зв’язку з тим, що через військові дії виробничий центр "Філіп Морріс" у Харківській області тимчасово припинив роботу, тютюнова компанія ввозитиме в Україну свою продукцію в упаковці європейських країн.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на пресслужбу "Філіп Морріс".

"Ланцюги постачання були порушені. 15 березня Верховна Рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС. Відповідно до цього рішення, компанії "Філіп Морріс" в Україні будуть тимчасово імпортувати тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляють у компанії, вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

"Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", – наводить пресслужба слова генерального директора "Філіп Морріс" в Україні Максима Барабаша.

Згідно з повідомленням, з початку війни в Україні компанії Філіп Морріс сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1500 українців, а також надаємо їм та членам їхніх родин допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International спрямувала 10 млн доларів США на гуманітарну допомогу. Наші колеги та друзі з 80 країн світу зібрали понад 550 тис. доларів США на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії", – додає Максим Барабаш.

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Теги: Філіп Морріс, тютюн
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