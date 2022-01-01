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Як в умовах воєнного стану працюють сервісні центри МВС на Волині. ВІДЕО

Як в умовах воєнного стану працюють сервісні центри МВС на Волині. ВІДЕО
Сервісні центри МВС у Волинській області видали 136 посвідчень водія за понад місяць, відколи відновили роботу

Про це розповіла Суспільному спеціалістка зв’язків із громадськістю регіонального центру Юлія Матящук.

З її слів, сервісні центри МВС України під час воєнного стану працюють із понеділка до суботи включно.

Як зараз складають іспити та отримують посвідчення водія
У складанні іспитів з правил дорожнього руху, зокрема теоретичної частини, змін не відбулося. Натомість процедура складання практичних іспитів зазнала нововведень, – зазначила спеціалістка сервісного центру.

"Теоретична частина – це 20 запитань, дві можливі помилки і 20 хвилин. А з 25 березня цього року Уряд спростив процедуру складання іспиту в один етап", – каже Юлія Матящук.

Зі слів спеціалістки, практичні іспити для категорій "А", "А1" та "В1" проводяться на майданчиках для навчання, для решти категорій – на дорогах загального користування за погодженими з військовою адміністрацією маршрутами.

Скласти іспит та отримати посвідчення водія можна впродовж двох років після того, як людина закінчила навчання в автошколі та отримала свідоцтво закладу, – додала Юлія Матящук.

Чи змінилося навчання в автошколах
Навчання ПДР учнів автошколи відбувається в онлайн форматі у зв'язку з тим, що збір великої кількості людей в приміщенні нині небезпечний, – розповів директор однієї з луцьких автошкіл Серій Бучко.

Загалом, як і раніше, навчання триває впродовж 2,5 місяців. Навчаються керувати автівками не лише лучани, а й внутрішньо переміщені українці з Київської, Черкаської, Харківської та інших областей, – каже Серій Бучко.

Посвідчення водія, які були видані вперше громадянам терміном на два роки і їх термін дії минув під час воєнного стану, автоматично продовжено на території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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