Як в умовах воєнного стану працюють сервісні центри МВС на Волині. ВІДЕО





Про це розповіла Юлія Матящук.



З її слів, сервісні центри МВС України під час воєнного стану працюють із понеділка до суботи включно.



Як зараз складають іспити та отримують посвідчення водія

У складанні іспитів з правил дорожнього руху, зокрема теоретичної частини, змін не відбулося. Натомість процедура складання практичних іспитів зазнала нововведень, – зазначила спеціалістка сервісного центру.



"Теоретична частина – це 20 запитань, дві можливі помилки і 20 хвилин. А з 25 березня цього року Уряд спростив процедуру складання іспиту в один етап", – каже Юлія Матящук.



Зі слів спеціалістки, практичні іспити для категорій "А", "А1" та "В1" проводяться на майданчиках для навчання, для решти категорій – на дорогах загального користування за погодженими з військовою адміністрацією маршрутами.



Скласти іспит та отримати посвідчення водія можна впродовж двох років після того, як людина закінчила навчання в автошколі та отримала свідоцтво закладу, – додала Юлія Матящук.



Чи змінилося навчання в автошколах

Навчання ПДР учнів автошколи відбувається в онлайн форматі у зв'язку з тим, що збір великої кількості людей в приміщенні нині небезпечний, – розповів директор однієї з луцьких автошкіл Серій Бучко.



Загалом, як і раніше, навчання триває впродовж 2,5 місяців. Навчаються керувати автівками не лише лучани, а й внутрішньо переміщені українці з Київської, Черкаської, Харківської та інших областей, – каже Серій Бучко.



Посвідчення водія, які були видані вперше громадянам терміном на два роки і їх термін дії минув під час воєнного стану, автоматично продовжено на території України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сервісні центри МВС у Волинській області видали 136 посвідчень водія за понад місяць, відколи відновили роботуПро це розповіла Суспільному спеціалістка зв’язків із громадськістю регіонального центруЗ її слів, сервісні центри МВС України під час воєнного стану працюють із понеділка до суботи включно.Як зараз складають іспити та отримують посвідчення водіяУ складанні іспитів з правил дорожнього руху, зокрема теоретичної частини, змін не відбулося. Натомість процедура складання практичних іспитів зазнала нововведень, – зазначила спеціалістка сервісного центру."Теоретична частина – це 20 запитань, дві можливі помилки і 20 хвилин. А з 25 березня цього року Уряд спростив процедуру складання іспиту в один етап", – каже Юлія Матящук.Зі слів спеціалістки, практичні іспити для категорій "А", "А1" та "В1" проводяться на майданчиках для навчання, для решти категорій – на дорогах загального користування за погодженими з військовою адміністрацією маршрутами.Скласти іспит та отримати посвідчення водія можна впродовж двох років після того, як людина закінчила навчання в автошколі та отримала свідоцтво закладу, – додала Юлія Матящук.Чи змінилося навчання в автошколахНавчання ПДР учнів автошколи відбувається в онлайн форматі у зв'язку з тим, що збір великої кількості людей в приміщенні нині небезпечний, – розповів директор однієї з луцьких автошкілЗагалом, як і раніше, навчання триває впродовж 2,5 місяців. Навчаються керувати автівками не лише лучани, а й внутрішньо переміщені українці з Київської, Черкаської, Харківської та інших областей, – каже Серій Бучко.Посвідчення водія, які були видані вперше громадянам терміном на два роки і їх термін дії минув під час воєнного стану, автоматично продовжено на території України.

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