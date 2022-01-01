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Серед російських солдат назріває бунт проти своїх командирів, – СБУ

Серед російських солдат назріває бунт проти своїх командирів, – СБУ
Окупанти настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати «цілий том» заяв у військову прокуратуру рф.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

Один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.
Він скаржиться, що командири дають накази стріляти по всім цивільним і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.

І наостанок, загарбники просто вражені тим, що їхнє керівництво розікрало ресурси, які виділили на всіх: «Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось. И мы не знаем даже, где они».

Брат радить загарбнику швидко з’ясувати стосунки з командирами, просто «постреляйте их нах*й, да и всё». Та останній ще сумнівається: «Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю. Надо по-любому с прокуратурой связываться».

І поки окупанти ще вагаються, українські правоохоронні органи документують усі їхні звірства на території України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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