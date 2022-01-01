Серед російських солдат назріває бунт проти своїх командирів, – СБУ





Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити



Один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.

Він скаржиться, що командири дають накази стріляти по всім цивільним і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост.



І наостанок, загарбники просто вражені тим, що їхнє керівництво розікрало ресурси, які виділили на всіх: «Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось. И мы не знаем даже, где они».



Брат радить загарбнику швидко з’ясувати стосунки з командирами, просто «постреляйте их нах*й, да и всё». Та останній ще сумнівається: «Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю. Надо по-любому с прокуратурой связываться».



І поки окупанти ще вагаються, українські правоохоронні органи документують усі їхні звірства на території України.



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