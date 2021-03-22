Під Луцьком бус влетів у легковик: є загиблий та постраждалі. ФОТО

Під Луцьком бус влетів у легковик: є загиблий та постраждалі. ФОТО
Неподалік села Тростянець вчора, 19 квітня, біля 21:00 сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

56-річний водій Renault Trafic не врахував дорожню обстановку, виїхав на смуху зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Opel Astra.

За кермом легковика перебував 21-річний житель Маневич, він отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події. Обох пасажирів цього ж авто, 19-річну дівчину та 21-річного хлопця, госпіталізували.

Водій мікроавтобуса був тверезим.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії слідчі встановлять під час досудового розслідування.
Під Луцьком бус влетів у легковик: є загиблий та постраждалі. ФОТО
Під Луцьком бус влетів у легковик: є загиблий та постраждалі. ФОТО


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Теги: Тростянець, ДТП, загиблий
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