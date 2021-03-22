Під Луцьком бус влетів у легковик: є загиблий та постраждалі. ФОТО

Неподалік села Тростянець вчора, 19 квітня, біля 21:00 сталася смертельна ДТП.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.56-річний водій Renault Trafic не врахував дорожню обстановку, виїхав на смуху зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Opel Astra.За кермом легковика перебував 21-річний житель Маневич, він отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події. Обох пасажирів цього ж авто, 19-річну дівчину та 21-річного хлопця, госпіталізували.Водій мікроавтобуса був тверезим.Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії слідчі встановлять під час досудового розслідування.