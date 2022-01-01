На Запоріжжі росіяни пішли у наступ
Сьогодні, 12:11
У зв'язку з масованим наступом окупантів жителів прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі телемарафону, пише ТСН.
"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – сказав він.
Голова ОВА також закликав жінок, дітей та літніх людей виїжджати з лінії зіткнення до обласного центру.
"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх значно важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив Старух.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі телемарафону, пише ТСН.
"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – сказав він.
Голова ОВА також закликав жінок, дітей та літніх людей виїжджати з лінії зіткнення до обласного центру.
"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх значно важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив Старух.
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