На Запоріжжі росіяни пішли у наступ





Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі телемарафону, пише



"Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – сказав він.



Голова ОВА також закликав жінок, дітей та літніх людей виїжджати з лінії зіткнення до обласного центру.



"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх значно важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив Старух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з масованим наступом окупантів жителів прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися.Про це повідомив голова Запорізької ОВАу ефірі телемарафону, пише ТСН. "Останній місяць лінія зіткнення майже не змінювалась, але були бої різної інтенсивності. На сьогодні ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Супротивник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", – сказав він.Голова ОВА також закликав жінок, дітей та літніх людей виїжджати з лінії зіткнення до обласного центру."На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх значно важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив Старух.

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