Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлена Краснолиманська шахта

Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлена Краснолиманська шахта
Упродовж минулої доби, 19 квітня, ворог обстріляв низку населених пунктів на Сході України. На жаль, не минулось без руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Про це розповіли на офіційній сторінці Операції Об'єднаних Сил.

Одним із населених пунктів, по якому ворог завдав ударів, стало місто Родінське, що у Покровському районі.

В ООС повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу 19 квітня міста Родінське, що на Донеччині, була знеструмлена Краснолиманська шахта.

"Інформація щодо руйнувань, кількості людей, що перебувають під завалами, загиблих та постраждалих наразі уточнюється", – підкреслили в Операції Об'єднаних Сил.




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Теги: Краснолиманська шахта, обстріли
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