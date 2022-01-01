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У Бучанському районі викрили підлітка, який співпрацював з окупантами

У Бучанському районі викрили підлітка, який співпрацював з окупантами
Передавав інформацію про ЗСУ - неповнолітнього мешканця Бучанського району підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ.

Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації проник до одного з будинків на території села, звідки таємно викрали чуже майно.

За скоєне молодику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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