У Бучанському районі викрили підлітка, який співпрацював з окупантами





Про це



За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ.



Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації проник до одного з будинків на території села, звідки таємно викрали чуже майно.



За скоєне молодику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Передавав інформацію про ЗСУ - неповнолітнього мешканця Бучанського району підозрюють у державній зраді.Про це повідомляє Київська міська прокуратура.За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру неповнолітньому мешканцю Київщини у державній зраді та таємному викраденні чужого майна, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 185 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що у період тимчасової окупації села на території Бучанського району Київської області 17-річний місцевий мешканець добровільно перейшов на бік ворога. Він передавав представникам російської армії відомості про мешканців села, магазини та будинки, де можуть зберігатися цінні речі, а також іншу інформацію, за що отримував матеріальну винагороду та привілеї від представників окупаційних військ.Крім того, підозрюваний разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації проник до одного з будинків на території села, звідки таємно викрали чуже майно.За скоєне молодику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

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