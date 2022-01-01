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Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, – розвідка

Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, – розвідка
Російські окупанти планують провести на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей псевдореферендуми, щоб потім примусово мобілізувати усіх чоловіків та кинути їх на війну проти співгромадян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат. В день «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців", - зазначають у розвідці.

Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

- знищення представників українського етносу;

- проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами».

Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації, додають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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