«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли
Сьогодні, 14:30
Полк "Азов" опублікував відео із Маріуполя, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця.
Про це йдеться на сторінці полку в телеграмі.
На кадрах видно тіла загиблих українців, зафіксовані постійні обстріли та влучання у житлові будинки.
"Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями.
Однак місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.
Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік", - наголосили у полку.
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Про це йдеться на сторінці полку в телеграмі.
На кадрах видно тіла загиблих українців, зафіксовані постійні обстріли та влучання у житлові будинки.
"Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями.
Однак місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.
Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік", - наголосили у полку.
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