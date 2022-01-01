«Азов» показав жахливі кадри міста з Маріуполя: тіла загиблих на вулицях та постійні обстріли





Про це йдеться на



На кадрах видно тіла загиблих українців, зафіксовані постійні обстріли та влучання у житлові будинки.





"Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями.





Однак місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.



Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік", - наголосили у полку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полк "Азов" опублікував відео із Маріуполя, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця.Про це йдеться на сторінці полку в телеграмі.На кадрах видно тіла загиблих українців, зафіксовані постійні обстріли та влучання у житлові будинки."Що таке Маріуполь і маріупольці сьогодні? Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та згвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, понад дорогою, у дитячих садках. Це постійні обстріли житлових районів міста російськими вбивцями.Однак місто не здається і продовжує бути українським, поки його обороняють мужні захисники Маріуполя, поки не закінчиться останній патрон.Місто має бути українським, щоб мати надію на щасливе майбутнє, щоб не перетворитись на одне з багатьох вже мертвих міст невизнаних "республік", - наголосили у полку.

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