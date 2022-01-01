240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій





Про це повідомляє пресслужба



"За сприяння керівництва Волинської митниці налагодили та відшліфували до дрібниць надскладну логістику постачання в Україну сухих пайків MRE (готовий до вживання навіть в екстремальних умовах, збалансований за складом раціон їжі, призначений на один індивідуальний прийом).



Такі півкілограмові сухпайки уже давно використовують в армії США, а нині - надають сил та наснаги захисникам та захисницям з особового складу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.



На Волинській митниці зазначають, що складність доставки та оформлення вантажу від американського постачальника полягає не лише у тисячах кілометрів подоланого водного та сухопутного шляху і не тільки у міждержавних кордонах, які у цьому випадку стали безбар'єрними. Чи не вперше на вітчизняному ринку для залучення цієї допомоги було застосовано можливості біржі криптовалют.



Зрозуміло, що до організації такого масштабного процесу долучилися десятки юридичних та фізичних осіб з усього світу.

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