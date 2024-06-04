За добу ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники. ФОТО
Сьогодні, 11:40
За минулу добу 19 квітня підрозділи ППО збили два ворожі безпілотники.
Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.
Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".
"За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА: "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10", – мовиться в повідомленні.
Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК "Stinger" та "Starstreak".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.
Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".
"За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА: "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10", – мовиться в повідомленні.
Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК "Stinger" та "Starstreak".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Запоріжжі росіяни пішли у наступ
Сьогодні, 12:11
На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Сьогодні, 11:55
За добу ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники. ФОТО
Сьогодні, 11:40
На Волині затримали вантажівку з краденою деревиною
Сьогодні, 11:22
Медіа