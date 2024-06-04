За добу ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники. ФОТО





Про це



Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".



"За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА: "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10", – мовиться в повідомленні.



Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК "Stinger" та "Starstreak".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу 19 квітня підрозділи ППО збили два ворожі безпілотники.Про це повідомили в Генштабі 20 квітня.Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан"."За минулу добу підрозділами ППО ДШВ ЗС України збито два російських БПЛА: "Горизонт Ейр S-100" та "Орлан-10", – мовиться в повідомленні.Повітряні сили України збили дрони за допомогою ЗРК "Stinger" та "Starstreak".

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