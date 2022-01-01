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ЗСУ знищили майже 21 тисячу російських солдат: оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили майже 21 тисячу російських солдат: оприлюднили бойові втрати ворога
Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію щодо загальних бойових втрат ворога.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1504 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів
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