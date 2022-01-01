ЗСУ знищили майже 21 тисячу російських солдат: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це йдеться на офіційній



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано

- танків ‒ 815 од,

- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,

- артилерійських систем – 391 од,

- РСЗВ - 136 од,

- засоби ППО - 67 од,

- літаків – 171 од,

- гелікоптерів – 150 од,

- автомобільної техніки - 1504 од,

- кораблі /катери - 8 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.

- Спеціальна техніка - 27.

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ повідомив інформацію щодо загальних бойових втрат ворога.Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:- особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано- танків ‒ 815 од,- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,- артилерійських систем – 391 од,- РСЗВ - 136 од,- засоби ППО - 67 од,- літаків – 171 од,- гелікоптерів – 150 од,- автомобільної техніки - 1504 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.- Спеціальна техніка - 27.- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються.

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