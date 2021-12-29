У Луцьку виявили тіло чоловіка: встановлюють особу





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Згідно з висновком експерта смерть наступила внаслідок переохолодження приблизно 1-2 місяці до дати виявлення.



Прикмети померлого: приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся чорне довге.



Був одягнений у куртку шкіряну чорного кольору, чорні джинси, коричневі кросівки.



Особлива прикмета: татуювання у вигляді дракона на грудній клітці з правої сторони.



Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просять повідомити за номерами 0665403692, 0669238559 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Пінській у закинутій будівлі 11 квітня виявили тіло невпізнаного чоловіка.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Згідно з висновком експерта смерть наступила внаслідок переохолодження приблизно 1-2 місяці до дати виявлення.Прикмети померлого: приблизно 40-45 років, зріст 170-180 см, середньої тілобудови, волосся чорне довге.Був одягнений у куртку шкіряну чорного кольору, чорні джинси, коричневі кросівки.Особлива прикмета: татуювання у вигляді дракона на грудній клітці з правої сторони.Якщо вам відома будь-яка інформація про цю особу, просять повідомити за номерами 0665403692, 0669238559 або 102.

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