Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.



Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через українсько-польський кордон завадили учора ввечері прикордонники Волинського загону.



Під час огляду легкового автомобіля «Опель», що слідував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин», прикордонний наряд виявив, приховані

у запасному колесі, сигарети. 300 пачок безакцизних тютюнових виробів перевозила 50-річна уродженка Херсонської області.



Контрабандне куриво та колесо встановленим порядком вилучили працівники митниці. Сума оцінки склала більш ніж 15 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Ягодині» прикордонники виявили сховані в колесі цигарки.Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через українсько-польський кордон завадили учора ввечері прикордонники Волинського загону.Під час огляду легкового автомобіля «Опель», що слідував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин», прикордонний наряд виявив, прихованіу запасному колесі, сигарети. 300 пачок безакцизних тютюнових виробів перевозила 50-річна уродженка Херсонської області.Контрабандне куриво та колесо встановленим порядком вилучили працівники митниці. Сума оцінки склала більш ніж 15 тисяч гривень.

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