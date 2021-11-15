Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО

Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО
У «Ягодині» прикордонники виявили сховані в колесі цигарки.

Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.

Спробі незаконного переміщення тютюнових виробів через українсько-польський кордон завадили учора ввечері прикордонники Волинського загону.

Під час огляду легкового автомобіля «Опель», що слідував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин», прикордонний наряд виявив, приховані
у запасному колесі, сигарети. 300 пачок безакцизних тютюнових виробів перевозила 50-річна уродженка Херсонської області.

Контрабандне куриво та колесо встановленим порядком вилучили працівники митниці. Сума оцінки склала більш ніж 15 тисяч гривень.
Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО
Через Волинь у запасному колесі автомобіля хотіли провезти контрабанду. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, цигарки
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