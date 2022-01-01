Лучани просять мерію розглянути питання щодо дерусифікації міста. ПЕТИЦІЯ





Відповідну петицію Анатолій Котлюк.



Мова йде про два проекти рішень підтримані учасниками зборів, що відбулися в місті Луцьку 14 квітня 2022 року, а саме:



1. «Про ініціювання реконструкції Меморіалу вічної слави з метою декомунізації меморіального комплексу та приведення його у відповідність до реалій часу»;



2. «Про завершення процесу декомунізації з перейменування вулиць міста Луцька та інших населених пунктів міської громади».



«Обидва питання є надзвичайно важливими не лише для членів Луцької міської громади, але й для всього українського суспільства. Адже в період коли російські загарбники намагаються знищити нашу країну та наш народ, ми не маємо іншого вибору, як викорінити усе радянське та російське із життя нашого міста. Тож, ми підтримуємо ініціативи громадськості спрямовані на дерусифікацію та повну декомунізацію нашої громади», - написав автор.



Він закликав внести їх на розгляд чергової сесії Луцької міської ради, що запланована на 27 квітня, та розглянути обидва проекти рішень подані громадянами - членами Луцької міської територіальної громади.



У разі, якщо питання не будуть внесені на розгляд чергової сесії, скликати позачергову сесію для їх розгляду.



Нагадаємо, у Луцьку представники медіаспільноти утворили ініціативну групу, яка



До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани закликають мера та депутатів Луцької міської ради у терміновому порядку винести на розгляд пленарного засідання ради питання подані в порядку місцевої ініціативи згідно статті 28 Статуту територіальної громади міста Луцька.Відповідну петицію зареєстрував журналістМова йде про два проекти рішень підтримані учасниками зборів, що відбулися в місті Луцьку 14 квітня 2022 року, а саме:1. «Про ініціювання реконструкції Меморіалу вічної слави з метою декомунізації меморіального комплексу та приведення його у відповідність до реалій часу»;2. «Про завершення процесу декомунізації з перейменування вулиць міста Луцька та інших населених пунктів міської громади».«Обидва питання є надзвичайно важливими не лише для членів Луцької міської громади, але й для всього українського суспільства. Адже в період коли російські загарбники намагаються знищити нашу країну та наш народ, ми не маємо іншого вибору, як викорінити усе радянське та російське із життя нашого міста. Тож, ми підтримуємо ініціативи громадськості спрямовані на дерусифікацію та повну декомунізацію нашої громади», - написав автор.Він закликав внести їх на розгляд чергової сесії Луцької міської ради, що запланована на 27 квітня, та розглянути обидва проекти рішень подані громадянами - членами Луцької міської територіальної громади.У разі, якщо питання не будуть внесені на розгляд чергової сесії, скликати позачергову сесію для їх розгляду.Нагадаємо, у Луцьку представники медіаспільноти утворили ініціативну групу, яка візьме під контроль завершення декомунізації меморіалу (ще поки – меморіалу Вічної Слави) , а також процес перейменування понад ста вулиць у місті.До кінця збору підписів залишилося 13 днів.

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