Як освячуватимуть паску у Луцькому соборі Святої Трійці
Сьогодні, 10:35
Всенічна служба у Луцькому соборі Святої Трійці на Великдень буде, але вірян просять уникнути скупчення.
Про це розповів Суспільному митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл.
Приходити освячувати паску у неділю о четвертій ранку до собору митрополит не рекомендує.
"Щодо освяти, то будемо робити так, щоб одночасно була мінімальна кількість людей на вулиці. Освячувати паску можна в суботу. Починаючи з 11-ї години. Можна приходити цілий день, цілий вечір і цілу ніч будемо святити", – розповів владика.
В соборі також додали, що на випадок повітряної тривоги люди будуть мати можливість зійти в нижній храм і бути в безпеці під час богослужіння.
Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Олег Плазовський, у Великодню ніч, як і щодень, на території Волині діятиме комендантська година.
"Особи, які будуть знаходитись за межами храмів, за межами прилеглої території, будуть вважатись порушниками комендантської години. Обов’язково треба мати при собі документи, які посвідчують особу", – розповів Олег Плазовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл.
Приходити освячувати паску у неділю о четвертій ранку до собору митрополит не рекомендує.
"Щодо освяти, то будемо робити так, щоб одночасно була мінімальна кількість людей на вулиці. Освячувати паску можна в суботу. Починаючи з 11-ї години. Можна приходити цілий день, цілий вечір і цілу ніч будемо святити", – розповів владика.
В соборі також додали, що на випадок повітряної тривоги люди будуть мати можливість зійти в нижній храм і бути в безпеці під час богослужіння.
Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Олег Плазовський, у Великодню ніч, як і щодень, на території Волині діятиме комендантська година.
"Особи, які будуть знаходитись за межами храмів, за межами прилеглої території, будуть вважатись порушниками комендантської години. Обов’язково треба мати при собі документи, які посвідчують особу", – розповів Олег Плазовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали вантажівку з краденою деревиною
Сьогодні, 11:22
Як освячуватимуть паску у Луцькому соборі Святої Трійці
Сьогодні, 10:35
У Луцьку виявили тіло чоловіка: встановлюють особу
Сьогодні, 10:28
Медіа