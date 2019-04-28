Як освячуватимуть паску у Луцькому соборі Святої Трійці





Про це розповів Михаїл.



Приходити освячувати паску у неділю о четвертій ранку до собору митрополит не рекомендує.



"Щодо освяти, то будемо робити так, щоб одночасно була мінімальна кількість людей на вулиці. Освячувати паску можна в суботу. Починаючи з 11-ї години. Можна приходити цілий день, цілий вечір і цілу ніч будемо святити", – розповів владика.



В соборі також додали, що на випадок повітряної тривоги люди будуть мати можливість зійти в нижній храм і бути в безпеці під час богослужіння.



Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Олег Плазовський, у Великодню ніч, як і щодень, на території Волині діятиме комендантська година.



"Особи, які будуть знаходитись за межами храмів, за межами прилеглої території, будуть вважатись порушниками комендантської години. Обов’язково треба мати при собі документи, які посвідчують особу", – розповів Олег Плазовський.

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