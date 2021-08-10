На Волині затримали вантажівку з краденою деревиною

Під час патрулювання на території обслуговування поліцейські офіцери громади Колодяженської ОТГ неподалік села Скулин Ковельського району зупинили вантажний автомобіль із сосною без будь-яких документів.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські встановили, що 41-річний житель Камінь-Каширщини перевозив крадену деревину, яку заготовили та підготували до перевезення співробітники лісництва.Вантажівку разом із деревиною вилучили та помістили на відповідальне зберігання. Сума збитку встановлюється.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.