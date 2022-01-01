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На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя

На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Волинь прийняла більше 400 внутрішніх переселенців 19 квітня.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Наразі вільних місць для розселення – 5 000.

Загалом з початку війни в області прийняли 59 тис. 625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.

До слова, на Волині наразі перебуває 265 осіб з Маріуполя.

Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.

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Теги: Волинь, переселенці, Маріуполь
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