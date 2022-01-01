На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Сьогодні, 11:55
Волинь прийняла більше 400 внутрішніх переселенців 19 квітня.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі вільних місць для розселення – 5 000.
Загалом з початку війни в області прийняли 59 тис. 625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.
До слова, на Волині наразі перебуває 265 осіб з Маріуполя.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі вільних місць для розселення – 5 000.
Загалом з початку війни в області прийняли 59 тис. 625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.
До слова, на Волині наразі перебуває 265 осіб з Маріуполя.
Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:
066 657 09 15;
(0332) 778 211.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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