На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя





Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Наразі вільних місць для розселення – 5 000.



Загалом з початку війни в області прийняли 59 тис. 625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.



До слова, на Волині наразі перебуває 265 осіб з Маріуполя.



Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:

066 657 09 15;

(0332) 778 211.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь прийняла більше 400 внутрішніх переселенців 19 квітня.Про це повідомляє голова Волинської ОВАНаразі вільних місць для розселення – 5 000.Загалом з початку війни в області прийняли 59 тис. 625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.До слова, на Волині наразі перебуває 265 осіб з Маріуполя.Якщо ви потребуєте місця для поселення внаслідок термінової евакуації, або можете їх запропонувати зверніться за телефонами:066 657 09 15;(0332) 778 211.

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