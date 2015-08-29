Шахраї пропонують родичам бійців ЗСУ за гроші посприяти визволенню з полону

Шахраї пропонують родичам бійців ЗСУ за гроші посприяти визволенню з полону
Родичі українських військовослужбовців, які захищають Батьківщини від російських загарбників, почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

У Військово-морських силах зазначають, що шахраї користуючись емоційним станом рідних та близьких військових, телефонують з прихованих номерів та пропонують за гроші визволити їх з полону.

У відомстві також повідомляють, що зловмисники намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських військових.

"Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади", – наголосили в ВМС ЗСУ.



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Теги: ЗСУ, бійці, визволення з полону, шахраї
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