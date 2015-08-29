Шахраї пропонують родичам бійців ЗСУ за гроші посприяти визволенню з полону





У Військово-морських силах



У відомстві також повідомляють, що зловмисники намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських військових.



"Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади", – наголосили в ВМС ЗСУ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родичі українських військовослужбовців, які захищають Батьківщини від російських загарбників, почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.У Військово-морських силах зазначають , що шахраї користуючись емоційним станом рідних та близьких військових, телефонують з прихованих номерів та пропонують за гроші визволити їх з полону.У відомстві також повідомляють, що зловмисники намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських військових."Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади", – наголосили в ВМС ЗСУ.

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