Морпіхи просять світ вивезти людей із Маріуполя у третю державу. ВІДЕО
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Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
Про це йдеться у відеозверненні Волини, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна.
У відеозверненні, оприлюдненому журналісткою в ніч на 20 квітня, "Волина" каже, що на порятунок людей із розбомбленого заводу "Азовсталь" є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних.
"Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години.
Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках. Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.
Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави", - сказав Волинський.
Маріупольський гарнізон військових – більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Він просить надати їм безпеку на території третьої держави.
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Про це йдеться у відеозверненні Волини, яке оприлюднила у Facebook журналістка Наталя Нагорна.
У відеозверненні, оприлюдненому журналісткою в ніч на 20 квітня, "Волина" каже, що на порятунок людей із розбомбленого заводу "Азовсталь" є лічені дні чи години. Йдеться, зокрема, про 500 поранених бійців та кілька сотень цивільних.
"Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишилися лічені дні або години.
Угруповання противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суходолі, в техніці й танках. Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі ("Азовсталь"), де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.
Ми звертаємося до світових лідерів (із проханням) допомогти нам. Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру "extraction" та вивести нас на територію третьої держави", - сказав Волинський.
Маріупольський гарнізон військових – більше 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Він просить надати їм безпеку на території третьої держави.
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