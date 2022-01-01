Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2 072 мирних жителя, у тому числі 169 дітей.
Про це повідомляє "Голос Америки".
За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.
Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.
На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.
ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.
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Про це повідомляє "Голос Америки".
За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.
Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.
На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.
ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.
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