 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя

Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2 072 мирних жителя, у тому числі 169 дітей.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.

Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.

На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.

ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, загинули мирні жителі, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії
Сьогодні, 00:50
Російські військові готують низку псевдо-«референдумів» для «легалізації» окупаційних адміністрацій
19 квітень, 19:23
Російське вторгнення: яка ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
19 квітень, 18:52
Взяв сопілку і пішов у військкомат: історія луцького ветеринара-музиканта
19 квітень, 13:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога
Сьогодні, 08:17
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
Сьогодні, 07:15
Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК
Сьогодні, 06:17
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога
Сьогодні, 08:17
Російські військові готують низку псевдо-«референдумів» для «легалізації» окупаційних адміністрацій Російські військові готують низку псевдо-«референдумів» для «легалізації» окупаційних адміністрацій
19 квітень, 19:23
На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ На Волині ще дві парафії перейшли в ПЦУ
19 квітень, 12:43
Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
19 квітень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
 0
На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога
Сьогодні, 08:17
 0
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
Сьогодні, 07:15
 0
Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК
Сьогодні, 06:17
 0
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
Сьогодні, 05:19
 0
Медіа
відео
1/8