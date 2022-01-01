Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя





Про це повідомляє



За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.



Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.



На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.



ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний комісаріат ООН із прав людини повідомив, що з початку вторгнення російських військ в Україну загинули 2 072 мирних жителя, у тому числі 169 дітей.Про це повідомляє "Голос Америки". За даними ООН, ще 2818 людей отримали поранення, зокрема 272 дитини.Найбільше жертв на Донбасі: там було вбито 732 особи.На територіях, яку до початку війни контролювала Україна, загинуло 653 особи, на території окупованої частини сходу України – 79 людей убито.ООН використовує лише верифіковану інформацію та підкреслює: реальна кількість жертв може бути вищою, оскільки з місць бойових дій така інформація надходить із затримками.

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