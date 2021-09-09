В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
Сьогодні, 07:15
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову правління компанії Олександра Камишіна в Телеграмі.
"Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти. Ними займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.
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Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову правління компанії Олександра Камишіна в Телеграмі.
"Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти. Ними займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.
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