В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам





Про це Олександра Камишіна в Телеграмі.



"Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти. Ними займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію.Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову правління компаніїв Телеграмі."Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти. Ними займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.

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