В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам

В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та системно передавали їм інформацію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову правління компанії Олександра Камишіна в Телеграмі.

"Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже, у свою чергу, роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти. Ними займаються правоохоронні органи", - зазначив Камишін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Укрзалізниця, війна, агенти РФ, колаборанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога
Сьогодні, 08:17
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
Сьогодні, 07:15
Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК
Сьогодні, 06:17
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня
03 березень, 00:28
Окупанти ставлять мітки на залізниці, українців просять знищувати їх Окупанти ставлять мітки на залізниці, українців просять знищувати їх
26 лютий, 11:04
Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів Через ворожі обстріли на Донеччині обмежили рух поїздів
09 вересень, 2021, 11:11
Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Apple видалив TikTok з App Store для росіян
Сьогодні, 08:40
 0
Через війну з Росією в Україні загинули 2 072 мирних жителя
Сьогодні, 08:28
 0
На Сході тривають бої: ЗСУ відбили 10 атак ворога
Сьогодні, 08:17
 0
В Укрзалізниці виявили чотирьох агентів, які зливали інформацію росіянам
Сьогодні, 07:15
 0
Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК
Сьогодні, 06:17
 0
Медіа
відео
1/8