Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні

Проєкт супутникової платформи зв'язкуStarlink розпочав роботу над відкриттям свого представництва в Україні.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїМіністр надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше. Він обіцяє детально інформувати про перебіг цих робіт.Федоров нагадав, що ще на початку війни, 26 лютого, звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Уже наступного дня від бізнесмена надійшла позитивна відповідь, а ще за тиждень — перші 500 станцій Starlink з безплатною прошивкою під Україну.За словами міністра, сьогодні понад 10 тисяч станцій допомагають Збройним силам України бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя звільнені території.«Зараз Україну вже майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців», — наголосив Федоров.