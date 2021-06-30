«Нульове» розмитнення: на кордонах кілометрові черги з автівок на єврономерах
Сьогодні, 04:27
На українсько-польському кордоні черги з автівок на єврономерах, які масово ввозять українці. Адже зараз можна не платити за них ні мита, ні більшості інших податків - крім пенсійного та військового збору. Закон про податкове спрощення для імпорту набув чинності два тижні тому. Його ухвалили на період воєнного стану, щоб підтримати економіку.
Про це пише ТСН.
На українсько-польський кордоні на кілька кілометрів розтягнулася черга з автівок, які везуть в Україну під нульове розмитнення. Самостійно та автовозами. «Завозять все що хочеш, є бідні, є багаті», - кажуть в черзі.
Євгенія та Анатолій, подружжя з Черкащини, показують автівку, яку придбали у Польщі. По машину їхала дружина, бо чоловікам до 60 років виїзд за кордон заборонений. У черзі простояла півтори доби.
«Два місяці досвіду вона має, в цьому році отримала тільки права. То було дуже страшно. І перший раз в неї виїзд за кордон був», - розповідає Анатолій.
Євгенія – фармацевт, чоловік – залізничник. Якщо б не нульове розмитнення, то таку автівку за 2100 євро - кажуть, змогли б придбати лише за кілька років, відкладаючи гроші.
У відділі митного оформлення кажуть, машини ввозяться здебільшого бюджетні, є навіть биті. Оформлення одного авто в середньому займає близько години. «Зазвичай оформляються транспортні засоби в ціновому діапазоні від двох до п’яти тисяч євро. Є звичайно дорогі автомобілі, але їх надзвичайно мало», - розповідає начальник відділу митного оформлення Андрій Бойцун.
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З 5 квітня, коли закон про скасування мита на імпортні товари, куди входять й автівки, набув чинності – на Львівщину ввезли близько півтора тисячі машин з іноземною реєстрацією – це легковики, мікроавтобуси, вантажівки, мотоцикли та причепи.
«Фізичні особи, громадяни України взагалі не сплачують будь-яких платежів. Вони звільнені від сплати ввізного мита, акцизу та сплати ПДВ. Це спрощення робилося, щоб економіка почала відновлюватися та пристосовуватися до нових реалій війни», - пояснює в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.
Завдяки «нульовому» розмитненню українці економлять в середньому 30% від вартості автомобіля. «Я планував в січні собі пригнати «Пасат», цікавився в брокерів, ціна за розмитнення мені тоді виходила 6 тис доларів без машини. Це дуже дорого, зараз мені машина вийшла наполовину дешевша», - каже львів’янин Тарас.
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Здавалося через такий закон бюджет навпаки недотримає кошти, та експерти пояснюють у чому логіка. «Будь-яка активність громадян чи підприємницька, чи звичайний громадян України, які пересуваються, купують товари, відвозять батьків до лікарні, займаються перевезеннями, це в будь-якому випадку дає поштовх економіці і економіка оживає», - зазначає адвокат громадської організації «Авто євро сила» Іван Казачук.
Дію закону припускають експерти, продовжать разом із воєнним станом. Черги з автівок зараз є на пунктах пропуску Шегині та Рава-Руська. Митники просять громадян, які ввозять автомобілі обирати інші пункти перетину, щоб не сповільнювати гуманітарні вантажі, яку прямують в Україну.
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Про це пише ТСН.
На українсько-польський кордоні на кілька кілометрів розтягнулася черга з автівок, які везуть в Україну під нульове розмитнення. Самостійно та автовозами. «Завозять все що хочеш, є бідні, є багаті», - кажуть в черзі.
Євгенія та Анатолій, подружжя з Черкащини, показують автівку, яку придбали у Польщі. По машину їхала дружина, бо чоловікам до 60 років виїзд за кордон заборонений. У черзі простояла півтори доби.
«Два місяці досвіду вона має, в цьому році отримала тільки права. То було дуже страшно. І перший раз в неї виїзд за кордон був», - розповідає Анатолій.
Євгенія – фармацевт, чоловік – залізничник. Якщо б не нульове розмитнення, то таку автівку за 2100 євро - кажуть, змогли б придбати лише за кілька років, відкладаючи гроші.
У відділі митного оформлення кажуть, машини ввозяться здебільшого бюджетні, є навіть биті. Оформлення одного авто в середньому займає близько години. «Зазвичай оформляються транспортні засоби в ціновому діапазоні від двох до п’яти тисяч євро. Є звичайно дорогі автомобілі, але їх надзвичайно мало», - розповідає начальник відділу митного оформлення Андрій Бойцун.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скільки транспорту вже ввезли через Волинь під «нульове» розмитнення
З 5 квітня, коли закон про скасування мита на імпортні товари, куди входять й автівки, набув чинності – на Львівщину ввезли близько півтора тисячі машин з іноземною реєстрацією – це легковики, мікроавтобуси, вантажівки, мотоцикли та причепи.
«Фізичні особи, громадяни України взагалі не сплачують будь-яких платежів. Вони звільнені від сплати ввізного мита, акцизу та сплати ПДВ. Це спрощення робилося, щоб економіка почала відновлюватися та пристосовуватися до нових реалій війни», - пояснює в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.
Завдяки «нульовому» розмитненню українці економлять в середньому 30% від вартості автомобіля. «Я планував в січні собі пригнати «Пасат», цікавився в брокерів, ціна за розмитнення мені тоді виходила 6 тис доларів без машини. Це дуже дорого, зараз мені машина вийшла наполовину дешевша», - каже львів’янин Тарас.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Нульове» розмитнення авто під час воєнного стану: детальне роз'яснення Волинської митниці. ВІДЕО
Здавалося через такий закон бюджет навпаки недотримає кошти, та експерти пояснюють у чому логіка. «Будь-яка активність громадян чи підприємницька, чи звичайний громадян України, які пересуваються, купують товари, відвозять батьків до лікарні, займаються перевезеннями, це в будь-якому випадку дає поштовх економіці і економіка оживає», - зазначає адвокат громадської організації «Авто євро сила» Іван Казачук.
Дію закону припускають експерти, продовжать разом із воєнним станом. Черги з автівок зараз є на пунктах пропуску Шегині та Рава-Руська. Митники просять громадян, які ввозять автомобілі обирати інші пункти перетину, щоб не сповільнювати гуманітарні вантажі, яку прямують в Україну.
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