Зеленський відзначив нагородами та подякував захисникам Маріуполя
Сьогодні, 02:17
Президент підписав традиційний указ про нагородження українських воїнів. Нагороди отримали 286 військових Збройних Сил України.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 19 квітня.
Він зазначив, що з 286 людей 229 є військовослужбовцями 36-ї окремої бригади морської піхоти, що захищають Маріуполь.
"Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.
Зеленський також зазначив, що ситуація в Маріуполі є максимально жорсткою. Російські вбивці блокують гуманітарні коридори й не дають рятувати людей. Крім цього, невідома доля маріупольців, яких депортували у Росію та на окуповані території.
"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя", – підкреслив президент.
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Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 19 квітня.
Він зазначив, що з 286 людей 229 є військовослужбовцями 36-ї окремої бригади морської піхоти, що захищають Маріуполь.
"Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.
Зеленський також зазначив, що ситуація в Маріуполі є максимально жорсткою. Російські вбивці блокують гуманітарні коридори й не дають рятувати людей. Крім цього, невідома доля маріупольців, яких депортували у Росію та на окуповані території.
"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя", – підкреслив президент.
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