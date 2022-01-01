Зеленський відзначив нагородами та подякував захисникам Маріуполя

Зеленський відзначив нагородами та подякував захисникам Маріуполя
Президент підписав традиційний указ про нагородження українських воїнів. Нагороди отримали 286 військових Збройних Сил України.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 19 квітня.

Він зазначив, що з 286 людей 229 є військовослужбовцями 36-ї окремої бригади морської піхоти, що захищають Маріуполь.

"Максимальна вдячність від усього українського народу і 36-й бригаді, і "Азову", і 12-й бригаді Національної гвардії України, і прикордонникам, і добровольцям "Правого сектору", і 555-му військовому госпіталю, поліцейським, тероборонівцям.

Зеленський також зазначив, що ситуація в Маріуполі є максимально жорсткою. Російські вбивці блокують гуманітарні коридори й не дають рятувати людей. Крім цього, невідома доля маріупольців, яких депортували у Росію та на окуповані території.

"На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя", – підкреслив президент.


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Теги: Маріуполь, Зеленський, ЗСУ, війна, Азов
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