Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії
Сьогодні, 00:50
Українські сили відбили численні спроби просування російських військ на контрольну лінію Донбасу, оскільки обстріли та атаки РФ у цьому районі продовжують посилюватися.
Про це повідомила британська розвідка, передає ТСН.
"На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
Про це повідомила британська розвідка, передає ТСН.
"На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/U0gwg8S3av
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