Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії





Про це повідомила британська розвідка, передає



"На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили відбили численні спроби просування російських військ на контрольну лінію Донбасу, оскільки обстріли та атаки РФ у цьому районі продовжують посилюватися.Про це повідомила британська розвідка, передає ТСН "На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

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