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Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії

Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії
Українські сили відбили численні спроби просування російських військ на контрольну лінію Донбасу, оскільки обстріли та атаки РФ у цьому районі продовжують посилюватися.

Про це повідомила британська розвідка, передає ТСН.

"На здатність Росії прогресувати продовжують впливати екологічні, матеріально-технічні та технічні проблеми, які стояли перед нею досі, у поєднанні зі стійкістю високо мотивованих українських Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Теги: Донбас, розвідка, війна, ЗСУ
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