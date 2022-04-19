Крейсер «Москва» рухався захоплювати Одесу, – мати матроса





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Ім'я жінки, з якою вдалося поговорити журналістам, не вказується з міркувань безпеки. Вона розповіла, що 14 квітня вона говорила телефоном зі своїм сином – матросом-строковиком, який служив на "Москві", та який вижив.



Вона також зізналася, що корабель прямував до Одеси, проте не доплив –



«Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час.



…Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? В нас запустили 3 ракети!" Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там (на крейсері - ред.) залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього.



Він мені сказав - "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун"», - розповіла жінка.



Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 осіб. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих - загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар припав якраз на палубу. Також вона додала, що є поранені російські військові з відірваними кінцівками.



На запитання журналістів про те, як в умовах "мирного часу" корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, жінка сказала наступне: "Ні, це ніякий не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".



Як військова операція по висадці десанту могла бути "небойовим виходом" корабля, мати російського матроса так і не пояснила. Водночас з її слів випливає, що задачею крейсера було дістатися Одеси для спроби захоплення міста.



Нагадаємо, після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один з вцілілих матросів крейсера "Москва" розповів своїй матері, що корабель рухався в Одесу для висадки десантників, які мали б захоплювати місто.Про це пише УП із посиланням на "Радіо Свобода".Ім'я жінки, з якою вдалося поговорити журналістам, не вказується з міркувань безпеки. Вона розповіла, що 14 квітня вона говорила телефоном зі своїм сином – матросом-строковиком, який служив на "Москві", та який вижив.Вона також зізналася, що корабель прямував до Одеси, проте не доплив – у крейсер поцілили українські ракети "Нептун" «Ви зрозумійте мене як матір. Я посивіла просто від жаху. Те, що я від нього почула, те, що я подивилася в інтернеті – це страшно, і ворогові не побажаєш такої долі. І це ніби як у мирний час.…Син мені зателефонував 14-го в сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? В нас запустили 3 ракети!" Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макаров". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя. Їм дали телефони, бо вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там (на крейсері - ред.) залишилось, і телефони, і документи. Вони без всього.Він мені сказав - "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це каже, не з голови взяв. Розповідає мені і плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не шлюпка дерев'яна, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети "Нептун"», - розповіла жінка.Усього на "Москві", за словами матері російського матроса, перебувало близько 510 осіб. Син розповів їй, що знає про 40 загиблих - загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар припав якраз на палубу. Також вона додала, що є поранені російські військові з відірваними кінцівками.На запитання журналістів про те, як в умовах "мирного часу" корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, жінка сказала наступне: "Ні, це ніякий не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі".Як військова операція по висадці десанту могла бути "небойовим виходом" корабля, мати російського матроса так і не пояснила. Водночас з її слів випливає, що задачею крейсера було дістатися Одеси для спроби захоплення міста.Нагадаємо,

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