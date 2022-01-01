ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей окупантів





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



Зауважують, що дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.



Відтак, за добу 19 квітня на сході та півдні України протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уразила 9 повітряних цілей російських окупантів.



Зокрема 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), 1 вертоліт (Ка-52), 5 БпЛА (ОТР) та 1 крилату ракету.



"Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 19 квітня українські воїни уразили дев'ять повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.Зауважують, що дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження.Відтак, за добу 19 квітня на сході та півдні України протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уразила 9 повітряних цілей російських окупантів.Зокрема 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), 1 вертоліт (Ка-52), 5 БпЛА (ОТР) та 1 крилату ракету."Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує виконувати спеціальні завдання, здійснює охорону повітряного простору та наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

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