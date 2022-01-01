Жінка з дитиною із київського метро стала іконою в католицькому храмі Неаполя
Сьогодні, 03:20
Мадонна з Київського метро тепер є покровительницею однієї з католицьких парафій в Неаполі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Global Ukraine.
В католицькому храмі Італії намальована картина української ілюстраторки Марини Соломеннікової: жінка з немовлям у метро.
Ілюстраторка опублікувала картину ще 5 березня. Змалювала вона з реального фото жінки, яка переховувалася із двомісячною дитиною в київському метро від обстрілу окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Global Ukraine.
В католицькому храмі Італії намальована картина української ілюстраторки Марини Соломеннікової: жінка з немовлям у метро.
Ілюстраторка опублікувала картину ще 5 березня. Змалювала вона з реального фото жінки, яка переховувалася із двомісячною дитиною в київському метро від обстрілу окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Жінка з дитиною із київського метро стала іконою в католицькому храмі Неаполя
Сьогодні, 03:20
ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей окупантів
Сьогодні, 01:20
Українські війська відбили численні спроби просування Росії на Донбас, – розвідка Британії
Сьогодні, 00:50
Крейсер «Москва» рухався захоплювати Одесу, – мати матроса
Сьогодні, 00:23
Медіа