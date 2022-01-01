Жінка з дитиною із київського метро стала іконою в католицькому храмі Неаполя





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В католицькому храмі Італії намальована картина української ілюстраторки Марини Соломеннікової: жінка з немовлям у метро.



Ілюстраторка опублікувала картину ще 5 березня. Змалювала вона з реального фото жінки, яка переховувалася із двомісячною дитиною в київському метро від обстрілу окупантів.











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