Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК

Віктора Медведчука. Це стане можливим тільки у випадку ухвалення Верховною Радою проєкту закону 7194.



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Відповідну заяву оприлюднив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Така ситуація станом на 19 квітня, натомість ухвалити закон Рада може вже цього тижня.



"Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", – розповів Олександр Новіков.



Посадовець пояснив, що мовиться про проєкт закону № 7194 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (від 23 березня 2022 року).



Саме цей проєкт закону передбачає серед іншого й "удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів".



До речі, 18 квітня слідчі провели обшуки у домівках Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у Києві та області. Там виявили:



- орієнтовно 100 картин та антикварні речі;

- мисливську гвинтівку, пістолет "BUL";

- 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети;

- золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне агентство з питань запобігання корупції не може конфіскувати майно і активи. Це стане можливим тільки у випадку ухвалення Верховною Радою проєкту закону 7194.Про це повідомляє 24 канал Відповідну заяву оприлюднив глава Національного агентства з питань запобігання корупції. Така ситуація станом на 19 квітня, натомість ухвалити закон Рада може вже цього тижня."Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", – розповів Олександр Новіков.Посадовець пояснив, що мовиться про проєкт закону № 7194 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (від 23 березня 2022 року).Саме цей проєкт закону передбачає серед іншого й "удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів".До речі, 18 квітня слідчі провели обшуки у домівках Віктора Медведчука та його дружиниу Києві та області. Там виявили:- орієнтовно 100 картин та антикварні речі;- мисливську гвинтівку, пістолет "BUL";- 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети;- золоті статуетки та яйця "Фаберже".

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