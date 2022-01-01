Конфіскувати майно та активи Медведчука поки не дозволяє законодавство, – НАЗК
Сьогодні, 06:17
Національне агентство з питань запобігання корупції не може конфіскувати майно і активи Віктора Медведчука. Це стане можливим тільки у випадку ухвалення Верховною Радою проєкту закону 7194.
Про це повідомляє 24 канал.
Відповідну заяву оприлюднив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Така ситуація станом на 19 квітня, натомість ухвалити закон Рада може вже цього тижня.
"Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", – розповів Олександр Новіков.
Посадовець пояснив, що мовиться про проєкт закону № 7194 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (від 23 березня 2022 року).
Саме цей проєкт закону передбачає серед іншого й "удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів".
До речі, 18 квітня слідчі провели обшуки у домівках Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у Києві та області. Там виявили:
- орієнтовно 100 картин та антикварні речі;
- мисливську гвинтівку, пістолет "BUL";
- 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети;
- золоті статуетки та яйця "Фаберже".
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Про це повідомляє 24 канал.
Відповідну заяву оприлюднив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Така ситуація станом на 19 квітня, натомість ухвалити закон Рада може вже цього тижня.
"Активи Віктора Медведчука можна буде конфіскувати у разі ухвалення Верховною Радою на цьому тижні законопроєкту 7194. Наразі закон не дає такої можливості. Тому ці активи на мільярди гривень не конфісковані", – розповів Олександр Новіков.
Посадовець пояснив, що мовиться про проєкт закону № 7194 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб (від 23 березня 2022 року).
Саме цей проєкт закону передбачає серед іншого й "удосконалення правового механізму вилучення заблокованих підсанкційних активів".
До речі, 18 квітня слідчі провели обшуки у домівках Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко у Києві та області. Там виявили:
- орієнтовно 100 картин та антикварні речі;
- мисливську гвинтівку, пістолет "BUL";
- 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети;
- золоті статуетки та яйця "Фаберже".
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